O novo capítulo da bilionária guerra entre J&F e Paper pela Eldorado

Atualizado em 31 out 2023, 10h05 - Publicado em 31 out 2023, 10h01

No fim da tarde da última sexta, o juiz Roberto Polini, da 1ª Vara Federal de Três Lagoas, concluiu uma fracassada audiência de conciliação entre representantes da J&F Investimentos, de Joesley Batista, e da Paper Excellence, de Jackson Widjaja, que disputam há anos o comando da Eldorado Brasil Celulose.

Na rápida reunião, a Paper reiterou seu interesse em comprar a empresa brasileira. Já a J&F propôs o cancelamento voluntário do negócio, a partir da recompra das ações (30,5%) da Paper. O MPF, por sua vez, orientou pela revogação da venda.

“Iniciados os trabalhos, foram as partes instadas à composição do litígio pela via conciliatória, entretanto, restou infrutífera a tentativa de conciliação”, registrou Polini.

Em uma das tantas frentes judiciais abertas no país nessa bilionária guerra judicial, a audiência tem relação com a ação civil pública proposta pelo Ministério Público Federal do Mato Grosso do Sul, que quer anular a venda.

A ação do MPF questiona a operação realizada pela J&F com a Paper, uma empresa de capital estrangeiro, sem autorização do governo brasileiro e do Parlamento. A novela, já longa, vai longe.