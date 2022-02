O malabarismo retórico de Ciro Nogueira para defender o chefe antivacina

Um dos integrantes da coordenação da campanha à reeleição de Jair Bolsonaro, o ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, assinou um artigo em que se propôs a falar das vacinas contra a Covid-19 e “derrotar o negacionismo”.

No texto publicado nesta quarta-feira no site “Poder360”, ele faz um malabarismo retórico para defender a decisão do chefe antivacina de não ter se vacinado contra a doença que já matou mais de 640 mil brasileiros.

“Criticam o presidente porque ele não se vacina. Melhor um que não se vacine do que um populista que se vacinasse e deixasse um único brasileiro sem uma única vacina no braço”, escreveu Nogueira.

O ministro do Centrão foi além e disse que todas as vacinas de todos os brasileiros são fruto do trabalho do presidente Bolsonaro.

A atuação de Bolsonaro contra a vacina é identificada em pesquisas como um dos principais motivos da impopularidade presidencial. Nesta semana, até o presidente da Câmara, Arthur Lira, cobrou publicamente o chefe do Palácio do Planalto por não ter se vacinado.

O ministro da Casa Civil sustentou ainda que a vacina não é um problema do governo Boslonaro, e sim solução, alegando que se depender dela haverá um novo “tchau, PT”.

Este, aliás, foi o quarto artigo publicado por Nogueira nas últimas semanas. Antes, ele publicou suas teses nos jornais “Correio Braziliense”, “Folha de S. Paulo” e “O Globo”.