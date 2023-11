O impasse no governo Lula às vésperas de conferência sobre tabaco

A poucas semanas da realização da 10ª Conferência das Partes para o Controle do Tabaco (COP10), marcada para entre os dias 20 e 25 de novembro, na Cidade do Panamá, a Comissão Nacional para Implementação da Convenção-Quadro sobre Controle do Uso do Tabaco e de seus Protocolos (Conicq) ainda não chegou a um consenso quanto ao posicionamento oficial do Brasil a ser levado ao encontro.

Os ministérios da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, do Desenvolvimento Agrário e o do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços manifestaram posição contrária a medidas que restrinjam as atividades da cadeia do tabaco depois de reuniões realizadas com representantes dos produtores.

O Ministério da Saúde, por sua vez, vem se mostrando a favor da adoção de medidas mais restritivas pelo governo brasileiro.