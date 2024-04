O grande objetivo do ato de Bolsonaro em Copacabana

Um dos organizadores do ato de Jair Bolsonaro em Copacabana, no dia 21, o pastor Silas Malafaia diz que um dos grandes objetivos da manifestação bolsonarista será atacar a minuta de golpe, um dos principais elementos da acusação contra Bolsonaro no inquérito do Supremo.

“Vamos mostrar, vamos provar que a minuta de golpe é a maior fake news do país”, diz Malafaia.