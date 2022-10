O grande ganhador dessas eleições

Atualizado em 6 out 2022, 08h20 - Publicado em 6 out 2022, 09h30

Passado o primeiro turno das eleições, o Facebook figura como o fornecedor de serviços que mais recebeu recursos durante a campanha deste ano. A empresa lidera o ranking com os cerca de 60,4 milhões de reais pagos por 3.259 candidatos, para impulsionar conteúdos nas redes sociais. Vale lembrar que o Facebook é do mesmo grupo do Instagram, onde também é possível pagar para divulgar propaganda eleitoral.

Candidata do MDB ao Planalto, a senadora Simone Tebet foi a que mais gastou com o Facebook, pouco mais de 1,9 milhão de reais. Na sequência, veio o governador eleito do Ceará, Elmano de Freitas (PT), com aproximadamente 1,6 milhão de reais destinados aos serviços da empresa.

O presidenciável do PDT, Ciro Gomes, terceiro no ranking, desembolsou cerca de 1,2 milhão de reais, seguido de Alexandre Silveira, candidato do PSD derrotado na disputa pelo Senado em Minas Gerais, com 920.000 reais, e o senador José Aníbal, que tentou, mas não conseguiu se eleger deputado federal por São Paulo, mesmo tendo gasto 614.000 reais para impulsionar conteúdos nas redes.

Complementam o top 10 a deputada Marília Arraes (567.000 reais), candidata ao governo de Pernambuco, o presidente Jair Bolsonaro (538.000 reais), o ex-governador do Ceará Camilo Santana (500.000 reais), eleito para o Senado, o senador Jorginho Mello (490.000 reais), que está no segundo turno da disputa pelo governo de Santa Catarina, e a direção nacional do partido Novo (423.000 reais).