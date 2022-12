O futuro lugar de Mercadante no governo Lula

Uma das figuras que integraram a cúpula de campanha e, posteriormente, de transição do futuro governo Lula, Aloizio Mercadante já foi citado como potencial nome para ocupar diferentes posições na nova gestão.

Petistas importantes, no entanto, dizem que o futuro do ex-ministro já teria sido definido por Lula em conversa com o próprio: Mercadante deve ser assessor especial no Planalto.

Tudo sempre pode mudar, ainda mais numa transição tão marcada por fogo amigo e disputas internas, mas esse parece ser o lugar do petista na nova gestão.