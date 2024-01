O encontro de Lula e Tarcísio de Freitas

A agenda do presidente Lula foi atualizada há pouco para incluir uma reunião com o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que inciou às 14h30. Como revelou o Radar, o ministro Silvio Costa Filho começou a intervir para evitar a exclusão do governo paulista da obra do Túnel Santos-Guarujá.

De acordo com fontes do Palácio dos Bandeirantes, após Tarcísio ter sido deixado de fora do projeto de 6 bilhões de reais, que seria financiado exclusivamente pelo PAC, a União teria recuado e o governo estadual deve participar, ao menos, da captação de recursos e das licenças da obra, como o licenciamento ambiental.

O desconforto com o Planalto fez com que a cúpula do PL crescesse os olhos para uma possível troca de partido do governador de São Paulo. Tarcísio é filiado ao Republicanos, que integra o governo Lula, justamente com o Ministério dos Portos e Aeroportos, de Costa Filho.

Na próxima sexta-feira, Lula tem agenda marcada pela manhã, em Santos. À tarde o petista visita a fábrica da Volkswagen, em São Bernardo do Campo, e à noite, participa da filiação de Marta Suplicy na capital paulista.