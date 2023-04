O duro recado da pasta de Flávio Dino a Elon Musk

Braço-direito de Flávio Dino no Ministério da Justiça, Ricardo Cappelli disse nesta quarta que as redes sociais serão reguladas no país e que “bilionários extremistas” não farão do Brasil “a casa da mãe Joana”.

Os comentários ocorrem depois de uma reunião da pasta com representantes de plataformas digitais para o combate ao discurso de ódio em escolas do país. O Twitter, do bilionário Elon Musk, segundo fontes da pasta, teria apresentado resistência ao plano do governo para evitar a propagação de ameaças de ataques.

“O Brasil não é e não será a ‘casa da mãe Joana’ de nenhum bilionário extremista. Ninguém vai ganhar dinheiro tentando desestruturar a sociedade brasileira pelas redes. As plataformas serão reguladas. A lei será cumprida”, diz Cappelli.