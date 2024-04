“O Congresso vai dar novamente uma resposta”, diz Carreras sobre Perse

Autor do projeto que criou o Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos, o deputado Felipe Carreras (PSB-PE) voltou a criticar a falta de diálogo do governo na interrupção do benefício.

A empresários, em encontro promovido pelo grupo Esfera Brasil em São Paulo, ele se queixou de que o ministro Fernando Haddad encerrou o Perse sem conversar com Marcelo Freixo, presidente da Embratur, nem com o ministro do Turismo, Celso Sabino, ou com a ministra da Cultura, Margareth Menezes.

Ainda assim, Carreras tem expectativa de que a continuidade do programa seja votada nesta semana. Os últimos ajustes ao texto serão discutidos em colégio de líderes ao meio-dia desta terça-feira.

“Acredito que o congresso vai dar novamente uma resposta”, disse Carreras ao Radar.

Os parlamentares aprovaram o Perse, mas foi vetado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. De volta ao Congresso, o veto foi derrubado em março de 2021. Nos últimos dias de 2023, já sob o governo Lula, o benefício foi encerrado por meio de medida provisória.