O climão entre Pacheco e Gilmar Mendes na comemoração da vitória de Dino

A confirmação da indicação de Flávio Dino ao STF foi comemorada na casa do senador Weverton Rocha (PDT-MA), com um costelão assado na brasa. Na hora de Rodrigo Pacheco sentar-se à mesa, coincidiu de ficar de frente para Gilmar Mendes. Há um incômodo no ar desde as declarações do ministro sobre a aprovação da PEC das decisões monocráticas.

Visivelmente incomodado, Pacheco levantou-se e foi embora em menos de meia hora.

Um outro senador presente nem mesmo se deu o trabalho de cumprimentar o decano do Supremo. Disse que não daria trela a “pigmeu moral”.

Quem presenciou as cenas, contudo, garante que a animosidade não era geral. Muitos senadores estavam felizes de voltar a conversar com Gilmar Mendes. Nitidamente satisfeito, o ministro era só e elogios a Dino.