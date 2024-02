O carnaval do Mundo Bita com frevo de Maestro Spok

O projeto de animação e música infantil Mundo Bita lança nesta sexta-feira onze músicas em ritmo carnavalesco nas plataformas de streaming. O novo álbum tem a participação do Maestro Spok, um dos grandes divulgadores do frevo no Brasil e no mundo, que participou de todos os arranjos em parceria com Fábio Valois.

Entre as faixas, estão sucessos do público infantil como como “Fazendinha”, “Viajar Pelo Safari”, “Fundo do Mar” e “Eu Quero Ver Você Me Pegar”, que terá um clipe lançado no mesmo dia no canal do Youtube. Na plataforma de vídeos, o Mundo Bita tem mais de 13 milhões de inscritos e 18 bilhões de visualizações.