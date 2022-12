O ‘amigo oculto’ de Bolsonaro no Alvorada

Presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto tem ido com alguma frequência encontrar Jair Bolsonaro no Palácio da Alvorada nas últimas semanas. Mas, ao contrário de outros aliados, o nome dele nunca entra na agenda.

Nesta semana, por exemplo, ele esteve na residência oficial do presidente na terça-feira, no mesmo dia em que o ex-ministro do Desenvolvimento Regional e senador eleito Rogério Marinho, também do PL, se reuniu com Bolsonaro no local. Apenas a presença de Marinho foi divulgada pela Presidência. Os três participaram naquela noite do jantar de confraternização do partido, em um restaurante de Brasília.

O Radar questionou a Secom nesta sobre o porquê de Valdemar ser escondido dos registros oficiais, mas não obteve resposta até o momento. O espaço está aberto.