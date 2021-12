O acordo de Pacheco com Davi Alcolumbre sobre a reforma tributária

Apesar de esperar um ambiente no país ainda mais acirrado, em função do ano eleitoral, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), pautará, como umas das primeiras ações do ano legislativo de 2022, a PEC 110, que prevê uma reforma tributária ampla, ao contrário do que defende o ministro Paulo Guedes e o governo.

Pacheco, inclusive, já acertou com o presidente da Comissão de Constituição e Justiça, Davi Alcolumbre, a tramitação da matéria logo no começo dos trabalhos.

Em 2021, aliás, o governo Jair Bolsonaro não encontrou no Senado facilidades, principalmente, quando as matérias se trataram das chamadas “pautas de costumes”.

Nada nesse sentido avançou na Casa. Discussões sobre armas, por exemplo, além dos polêmicos projetos que tratam do licenciamento ambiental, da regulação fundiária e da retomada de jogos no país foram deixadas para “maior reflexão” dos senadores no próximo ano.