Nunes destaca frente ampla e minimiza controvérsias de aliados

O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, defendeu o direito à presunção de inocência de alguns aliados que posaram para foto ao seu lado em jantar na segunda-feira à noite e destacou a liderança de integrantes que compõem uma frente partidária ampla em torno de sua pré-candidatura à reeleição.

“Eu não estou sendo investigado em nada, não tenho nenhum processo, a gente precisa inclusive falar do nosso sistema atual que é a democracia, onde a gente tem que respeitar as decisões judiciais e todo o direito de cada um ter a sua presunção de inocência”, disse a jornalistas, durante o evento GiroBusiness, da Galapagos Capital.

Ele havia sido questionado se a presença de figuras como o presidente da Câmara Municipal, Milton Leite, arrolado para testemunhar em uma operação do Ministério Público que investiga contratos de empresas de ônibus, do ex-governador Rodrigo Garcia, que tem suspeitas de enriquecimento ilícito, e Valdemar Costa Neto, investigado no STF por ter participado de uma trama para manter Jair Bolsonaro no poder após a derrota nas eleições de 2022.

“São líderes, presidentes dos maiores partidos do Brasil. Valdemar, presidente do PL, maior partido, Marcos Pereira, presidente do Republicanos, Renata Abreu, presidente do Podemos, Gilberto Kassab, presidente do PSD, o Tibé, presidente do Avante, Rueda, presidente do União Brasil, Baleia, presidente do MDB”, seguiu Nunes.

“É importante a gente ter essa frente ampla, poder fazer uma disputa. Esses líderes entendem que é necessário e importante a continuação de um governo verdadeiramente democrático”.

Em reunião de líderes na Câmara Municipal nesta semana, o vereador Milton Leite disse que está “em campanha na rua para vice-prefeito”. O prefeito também respondeu sobre a declaração e afirmou que Leite é um dos dez candidatos a compor sua chapa nas eleições de outubro.

“Todos os vices que estão postos são bons. Todos eles são bons nomes”, afirmou.

De acordo com o entorno do prefeito, a vereadora Sonaira Fernandes, ex-secretária de Tarcísio de Freitas, é o nome que circula com mais força no momento para concorrer a vice-prefeita.