Número de brasileiros detidos na fronteira com EUA cresceu 13,6% em agosto

Atualizado em 10 out 2023, 18h36 - Publicado em 11 out 2023, 08h30

Por Ramiro Brites Atualizado em 10 out 2023, 18h36 - Publicado em 11 out 2023, 08h30

O número de brasileiros que tentou entrar ilegalmente nos Estados Unidos foi 13,6% maior em agosto do que em julho deste ano. As autoridades alfandegárias flagraram 3.986 imigrantes brasileiros em situação irregular. Eles foram expulsos ou apreendidos.

No acumulado do ano, já são mais de 25.000 brasileiros expulsos após tentativas de entrada irregular no país norte-americano. O Brasil é a 15ª nação com maior número de apreensões ou expulsões, em uma lista liderada por México, Venezuela e Honduras.

Os dados são de um levantamento realizado pelo escritório de advocacia AG Immigration, com base nos dados mais recentes do Serviço de Alfândega e Proteção de Fronteiras dos EUA.

Siga