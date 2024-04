Novo líder libera blocão de 160 deputados em votação de prisão de Brazão

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Aureo Ribeiro (Solidariedade-RJ) assumiu nesta quarta a liderança do maior bloco da Câmara, formado por 160 deputados, de oito partidos (União, PP, federação PSDB-Cidadania, PDT, Avante, Solidariedade e PRD).

Em sua primeira orientação no plenário, decidiu liberar a bancada na votação do relatório da CCJ pela manutenção da prisão preventiva de Chiquinho Brazão (sem partido-RJ), apontado pela Polícia Federal como um dos mandantes do assassinato de Marielle Franco.

A comissão aprovou o parecer favorável à preservação da medida cautelar autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), por 39 votos a favor, 25 contra e uma abstenção.

Ainda que vá liberar a bancada, o novo líder do blocão de 160 deputados afirma que votará a favor da manutenção da prisão preventiva de Brazão.