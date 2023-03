Novo arcabouço fiscal só será divulgado após viagem à China, diz Lula

Lula concede nesta terça uma entrevista ao site Brasil 247 no Planalto. Há pouco, ele disse que não pretende divulgar o texto do novo marco fiscal antes de sua viagem à China. Para o petista, o governo ainda precisa analisar melhor as propostas de Fernando Haddad.

“É preciso discutir um pouco mais. A gente não tem que ter a pressa que algumas pessoas do setor financeiro querem”, disse Lula.

“Nós embarcamos no sábado. O Haddad não pode comunicar uma coisa e sair. Percebe? Seria estranho. Eu anuncio (o novo marco) e vou embora. O Haddad tem que anunciar e ficar aqui para debater, para responder, para dar entrevista, para conversar com o sistema financeiro, com a Câmara dos Deputados, com o Senado, com outros ministros, com empresários”, seguiu o petista.

Lula voltou a criticar o Banco Central ao dizer que “é irresponsabilidade manter a taxa de juros a 13,75”. O Comitê de Política Monetária decide nesta quarta a nova taxa básica de juros do país.