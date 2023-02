Novato na Câmara vai liderar bancada do Podemos com 16 deputados

Empossado na manhã desta quarta-feira para o seu primeiro mandato na Câmara, o deputado federal Fábio Macedo foi eleito por unanimidade nesta terça como líder bancada da do Podemos na Casa. O partido tem 16 deputados na atual legislatura, depois de incorporar o PSC.

Novato em Brasília, Macedo vem de dois mandatos como deputado estadual na Assembleia Legislativa do Maranhão e é presidente do diretório estadual do Podemos desde o começo do ano passado.

“Espero honrar os votos de cada um dos colegas, ressalto ainda que o Podemos vai continuar trabalhando de forma independente, seguindo os preceitos da democracia representativa, sempre em prol das pautas importantes para os brasileiros, acolhendo os temas que se alinhem ao que acreditamos e fazendo uma oposição técnica quando necessário”, afirmou o deputado.

Além dele, integram a bancada os deputados Bruno Ganem (SP), Deltan Dallagnol (PR), Dr. Victor Linhalis (ES), Gilberto Nascimento (SP), Gilson Daniel (ES), Glaustin da Fokus (GO), Igor Timo (MG), Maurício Marcon (RS), Nely Aquino (MG), Raimundo Costa (BA), Renata Abreu (SP), Rodrigo Gambale (SP), Romero Rodrigues (PB), Ruy Carneiro (PB) e Sargento Portugal (RJ).