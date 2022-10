Nova propaganda de Bolsonaro contra Lula mira Alckmin, FHC, Simone e Ciro

Atualizado em 18 out 2022, 13h34 - Publicado em 18 out 2022, 13h31

A campanha de Jair Bolsonaro colocou na TV nesta terça uma propaganda de 30 segundos que tem como alvo Lula e quatro antigos adversários que hoje apoiam o petista: Geraldo Alckmin, Fernando Henrique Cardoso, Simone Tebet e Ciro Gomes. A peça usa uma música que repete diversas vezes o mote de que os políticos são “farinha do mesmo saco” [veja o vídeo abaixo].

“É farinha do mesmo saco, é tudo farinha do mesmo saco. Mentiram, enganaram, enrolaram você e hoje estão juntos no mesmo buraco. Falaram bonito em democracia, disseram ser contra a corrupção. No final era tudo mentira, tá tudo abraçado e junto com o ladrão”, diz a letra.

O vídeo coloca bonecos com os rostos dos cinco políticos no estúdio em que foi realizado o debate da TV Globo. Ciro, que seguiu o PDT, seu partido, e declarou um tímido apoio a Lula — sem sequer citar o nome dele —, aparece pensando na frase com a qual classificou o então adversário no primeiro turno, “encantador de serpente”.

Candidato a vice na chapa do petista, Alckmin pensa em si mesmo com a faixa presidencial. Já Simone Tebet, que mergulhou na campanha de Lula contra Bolsonaro, aparece chamando o ex-presidente de “corrupto!!!” e segurando um “pixuleco” do petista com o número 13-171 no uniforme de presidiário.

FHC, por sua vez, troca a bandeira do Brasil pela do PT. Ao final da propaganda, os cinco caem em um buraco aberto no meio do estúdio.