Nova pesquisa mostra disputa acirrada entre Freixo e Castro no RJ

O atual governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL), e o deputado federal Marcelo Freixo (PSB) têm se revezado na dianteira de pesquisas eleitorais para a disputa ao Palácio Guanabara em outubro deste ano.

Na mais recente, divulgada nesta sexta-feira pelo instituto Gerp, Freixo está na dianteira, com 24% das intenções de voto, mas sua distância é pequena para Castro, que chega a 21%. Com a margem de erro de 2,58 pontos percentuais para mais ou para menos, os concorrentes chegam a empatar tecnicamente quando o deputado oscila para baixo na margem e seu rival, para cima.

Na sequência das intenções de voto vem Rodrigo Neves, ex-prefeito de Niterói e candidato do PDT de Ciro Gomes e de Carlos Lupi que alcança 14%. Nome de Eduardo Paes e seu PSD na disputa, Felipe Santa Cruz tem apenas 1%, ao lado de Paulo Ganime, do Novo, com a mesma pontuação. A pesquisa ouviu 1.500 pessoas por telefone de 21 a 24 de março. O intervalo de confiança é de 95,5%. Ela foi inscrita no TSE sob o registro RJ 04513/2022.

O levantamento mostrou que o atual governador do Rio, que no final do ano passado ainda era desconhecido da maior parte da população, já tem 71% de conhecimento, um pouco menos do que o seu concorrente direto Freixo, que tem 78%. Neves tem apenas 48%. O nome de Santa Cruz não constou deste trecho do questionário, mas Paes, que é seu principal cabo eleitoral, tem 91% de conhecimento junto à população do estado.