Nos EUA, Fachin fecha participação de observadores da OEA na eleição

O presidente do TSE, Luiz Edson Fachin, assinará nesta terça em Washington, nos EUA, um acordo com a OEA para o envio de uma missão de observadores internacionais para as eleições deste ano no Brasil.

O chefe da Justiça Eleitoral tem feito convites a organismos internacionais para acompanharem o pleito de outubro, dado que o processo tem sido alvo de constantes ataques de Jair Bolsonaro e parte de seus aliados.

O acordo será assinado na sede da OEA em encontro de Fachin com o secretário-geral da entidade, Luis Almagro, e com o secretário para o Fortalecimento da Democracia da OEA, Francisco Guerrero.