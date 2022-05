Nomes da ‘terceira via’ ainda patinam nas buscas do Google

Esta semana foi decisiva para a definição da chamada “terceira via” nas eleições presidenciais deste ano. João Doria (PSDB) desistiu de concorrer, abrindo espaço para a consolidação da pré-candidatura de Simone Tebet (MDB).

Além dela, outros candidatos, como Ciro Gomes (PDT) e Luciano Bivar (União), também se colocam como opções para romper com a polarização entre Jair Bolsonaro e Lula. Nos últimos trinta dias, contudo, os nomes da terceira via não despertaram o interessa da população em geral, segundo análise das buscas no Google no período.

Bolsonaro teve dez vezes mais buscas que Ciro Gomes nos últimos trinta dias. Já Lula teve seu nome buscado nove vezes mais do que o do concorrente pedetista no Google. Ciro está posto como presidenciável há mais tempo e seu nome é, neste momento, o mais conhecido da terceira via.

O caminho de Tebet é mais longo do que o do pedetista. Bolsonaro teve seu nome buscado 50 vezes mais do que o da senadora. Para Lula, a relação foi de 48 vezes mais. A própria presidenciável emedebista reconhece que ainda não é conhecida do eleitor e argumenta que por isso a sua candidatura ainda tem espaço para crescer.

Pré-candidato do União Brasil, Luciano Bivar também ainda não entrou no radar do eleitor. O nome de Bolsonaro foi 158 vezes mais buscado do que o de Bivar. Já o de Lula foi 150 vezes mais.