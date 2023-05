Nobel de literatura faz palestra aberta ao público em São Paulo

Vencedor do Prêmio Nobel de Literatura em 1986, o nigeriano Wole Soyinka participa de uma conversa aberta ao público na Universidade Zumbi dos Palmares, em São Paulo. O debate será às 19h30 do dia 2 de junho.

A convite do reitor José Vicente, o autor africano debaterá a desconstrução de discursos racistas, em especial nas relações de comércio, com protagonistas da academia, da comunicação e do Judiciário. A mesa vai refletir sobre como os fenótipos são vistos na sociedade como uma dimensão da capacidade criminosa.

A palestra e a troca com personalidades brasileiras faz parte do programa Racismo Zero, lançado pela Universidade com o apoio de grandes empresas do varejo.

Siga