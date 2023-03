No Telegram, Lula se vangloria por ‘salvar a vida de Moro’

O canal oficial do presidente Lula no Telegram fez na noite desta quarta-feira uma publicação no mínimo curiosa sobre a operação da Polícia Federal que prendeu nove suspeitos de planejar a morte do senador Sergio Moro, do promotor Lincoln Gakiya e de outras autoridades.

Fotos do petista e do ex-juiz da Lava-Jato que o prendeu foram colocadas lado a lado com a mensagem “PF de Lula salva a vida de moro”.

“SEM RANCORES E FARPAS. AQUI TEM TRABALHO! PF de Lula salva a vida de Moro. E essa operação prova por A mais B que União e Reconstrução vai além disso”, diz a mensagem que acompanhou a montagem, em referência ao slogan do governo federal.

Na terça-feira, em entrevista ao Brasil 247, o presidente afirmou que quando estava na prisão em Curitiba e era questionado se estava bem, dizia que “só vai estar bem quando eu f… esse Moro”. Em outro ponto, foi mais direto em relação aos integrantes do Ministério Público Federal que atuaram na Lava-Jato: “Estou aqui para me vingar dessa gente”.

O “Canal do Lula” no aplicativo de mensagens instantâneas tem pouco mais de 100.000 inscritos e, quando não se vangloria de ter salvador a vida de um senador, costuma compartilhar material institucional sobre as ações do Palácio do Planalto.