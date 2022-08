No Rio, 11% dos que votaram em Bolsonaro em 2018 votarão em Lula neste ano

Levantamento eleitoral do instituto Atlas Intel encomendado pela consultoria Arko Advice indicou que uma parte dos eleitores do Rio de Janeiro que votou em Jair Bolsonaro no segundo turno de 2018 dará voto, nas eleições presidenciais deste ano, em Lula. A pesquisa, divulgada na última sexta-feira, mostrou que 11,7% dos eleitores bolsonaristas no Estado mudarão seus votos e farão a escolha pelo petista.

Em 2018, Fernando Haddad foi o concorrente do PT na corrida. Ele sofreu uma derrota acachapante de Bolsonaro no Rio, estado que projetou o atual presidente para a política. O placar na ocasião foi de 66% para Bolsonaro contra 33% para Haddad.

Na pesquisa da Atlas, 78% dos que votaram em Bolsonaro no segundo turno de 2018 irão manter a escolha neste ano, enquanto 3,5% escolherão Ciro Gomes e 2,2%, Simone Tebet. Apenas 0,5% dos eleitores de Haddad em 2018 votarão em Bolsonaro e 84,8% votarão em Lula. O Rio de Janeiro é o terceiro maior colégio eleitoral do país. A pesquisa ouviu 1.600 pessoas entre 20 e 24 de agosto. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou menos.