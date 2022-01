‘Não tenho nenhum problema em ter o Alckmin de vice’, diz Lula

O ex-presidente Lula (PT) declarou nesta quarta-feira que não vê nenhum problema em compor uma aliança com o ex-governador de São Paulo Geraldo Alckmin para a disputa à presidência — e que, mais importante do que ganhar as eleições, é ter a capacidade de governar.

“Não tenho nenhum problema se tiver que fazer uma chapa com o Alckmin para ganhar as eleições e governar esse país (…) o Alckmin tem que definir pra que partido ele vai, se o partido está disposto a fazer aliança com o PT. Porque nem as nossas alianças mais certas estão fechadas”, disse Lula durante coletiva a ‘sites independentes’.

O ex-presidente, que avalia o cenário do país como “infinitamente pior” do que quando tomou posse, em 2003, diz que há diferenças partidárias e programáticas com o ex-tucano, mas que nada impede que sejam priorizadas as “convergências” entre ambos.

“Vamos construir um programa de interesse para a sociedade brasileira. Não abro mão de que a prioridade é o povo brasileiro, o povo trabalhador, a classe média baixa, quem está desempregado. E espero que o Alckmin esteja junto, sendo vice ou não sendo vice, porque me parece que ele se definiu em fazer uma oposição definitiva não apenas ao Bolsonaro, mas ao ‘dorismo’ aqui em São Paulo”, declarou Lula.