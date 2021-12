Nani é homenageado em espetáculo de dança de ONG do Borel e Pavãozinho

O cartunista Nani, morto aos 70 anos em outubro passado vítima da Covid-19, será homenageado nas apresentações de final de ano da ONG Dançando para Não Dançar, que há 25 anos mantém escolas de dança nas favelas do Borel, na Tijuca, e Pavão-Pavãozinho, em Copacabana.

Fundado e administrado pela ex-bailarina Thereza Aguilar, o projeto fará uma apresentação gratuita na noite desta terça-feira no Rio do espetáculo “A a Z – Dançando com os cubinhos de Nani Lucas”. O show será às 19h30 no Teatro Rival Refit, no centro.

A trilha sonora foi gravada por Geraldo Azevedo, que é marido de Thereza, e traz canções dele próprio e de nomes consagrados da música brasileira como Luiz Gonzaga, João do Vale, Lamartine Babo e Heitor Villa-Lobos.

As coreografias são assinadas pelo coreógrafo alemão Lars Scheibner, pelo primeiro bailarino do Theatro Municipal do Rio de Janeiro, Paulo Rodrigues, e pelas professoras e bailarinas do projeto Ana Paula Czerwinski, Mayara Alves e Samara Mello.