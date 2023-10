Na mira do Centrão, presidente da Caixa se reúne com Lula no Planalto

Atualizado em 25 out 2023, 13h31 - Publicado em 25 out 2023, 13h28

O presidente Lula se reuniu no começo da tarde desta quarta-feira com a presidente da Caixa Econômica Federal, Rita Serrano, no Palácio do Planalto. A Secom informou às 12h37 que a reunião já havia começado e às 13h24 que o encontro havia terminado — e que não haveria entrevista na sequência. O compromisso já estava previsto na agenda oficial de Lula divulgada na noite desta terça.

O banco público está na mira do Centrão e, segundo o presidente da Câmara, Arthur Lira, foi prometido por Lula de “porteira fechada”, como parte de “um acordo com os partidos”.

Em entrevista à Folha de S.Paulo, publicada no dia 17 de setembro, Lira afirmou que conversaria com o chefe do Planalto “nos próximos dias” para apresentar indicações de nomes para a Caixa, o que não ocorreu.

Nesta terça, o líder do governo na Câmara, José Guimarães, disse achar que Lula e Lira se reuniriam nesta semana.