Na Guiana, Lula faz apelo para América do Sul “como zona de paz”

Na Guiana, Lula fez uma declaração ao lado do presidente Irfaan Ali nesta quinta-feira e pediu para a “América do Sul como uma zona de paz no planeta Terra”. O país vizinho vive uma tensão após uma ameaça da Venezuela, no fim do ano passado, de invadir o país em uma disputa pelo território de Equissibo.

“A nossa integração com a Guiana faz parte da estratégia do Brasil, de ajudar não apenas no desenvolvimento, mas trabalhar intensamente para que a gente mantenha a América do Sul como uma zona de paz no planeta Terra. Nós não precisamos de guerra”, disse Lula.

“A guerra traz destruição de infraestrutura, destruição de vidas, e traz sofrimento. A paz traz prosperidade, traz educação, traz geração de emprego e tranquilidade aos seres humanos. Esse é o papel que o Brasil pretende jogar na América do Sul e no mundo”, seguiu o presidente brasileiro.

O petista lembrou da guerra entre Ucrânia e Rússia e o conflito na Faixa de Gaza. Desta vez, sem citar Israel e condenando o “ato terrorista do Hamas”, Lula enfatizou que o Brasil não quer ter “contencioso com nenhum país do mundo”.

“Todo mundo sabe que o Brasil é contra a guerra na Ucrânia, todo mundo sabe que o Brasil é contra o que está acontecendo na Faixa de Gaza da mesma forma que fomos contra o ato terrorista do Hamas, e todo mundo sabe, que o Brasil não tem e não quer ter contencioso com nenhum país do mundo. O Brasil quer paz, quer prosperidade, quer crescimento econômico e quer melhoria de vida do nosso povo”.

Na única vez em que citou a Venezuela, Lula disse que vai agradecer pessoalmente, na reunião da Celac, o primeiro-ministro de São Vicente e Granadinas, Ralph Gonsalves, “por ser um coordenador das conversas entre a Guiana e a Venezuela”.