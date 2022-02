MV Bill divulga capa de seu livro de memórias

O rapper MV Bill divulgou há pouco a capa de seu livro de memórias chamado “A Vida me Ensinou a Caminhar”. A obra tem 27 capítulos e lançamento previsto para 15 de abril pela Editora Age.

O livro percorrerá memórias do rapper nascido na Cidade de Deus, entre elas o abandono paterno na infância, o show feito com uma arma na cintura no Free Jazz Festival, em 1999, e a visita ao então presidente Lula no Palácio do Planalto em 2002, por ocasião da primeira comitiva de representantes do Hip-hop recebida por um chefe de estado brasileiro.

O livro físico ficará em pré-venda no site da editora de 18 de fevereiro a 30 de março. Veja abaixo a capa da obra.