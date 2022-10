Museu da Língua Portuguesa abre exposição sobre idiomas indígenas

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Lucas Vettorazzo e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Por Ramiro Brites Atualizado em 11 out 2022, 16h24 - Publicado em 11 out 2022, 15h30

O cruzamento de informações oficiais do Ministério da Educação e da Funai geraram quatro mapas inéditos que serão apresentados a partir desta quarta em exposição temporária do Museu da Língua Portuguesa, na área central de São Paulo.

As peças sobre linguagens indígenas foram compostas pela designer Bruna Kesse e impressas em placas de madeira de paricá. Para o secretário de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo, Sérgio Sá Leitão, a exposição evidencia a contribuição dos povos originários para a construção da cultura brasileira.

“De um modo criativo e lúdico, ela também reforça o papel do Museu da Língua Portuguesa como um espaço de aprendizagem e de valorização da diversidade cultural do Brasil”, disse o secretário.

Os dados indicam a situação educacional dos povos originários. Um dos mapas consolida a localização das escolas indígenas por estados e a relação com as universidades que têm vestibular indígena.

“Nhe’ẽ Porã: Memória e Transformação” tem curadoria da artista indígena Daiara Tukano e consultoria da linguista Luciana Storto. O patrocínio é do Instituto Cultural Vale em cooperação com a Unesco, que celebra a Década Internacional das Línguas Indígenas. Apenas no Brasil, são mais de 200 idiomas dos povos nativos.

Exposição temporária Nhe’ẽ Porã: Memória e Transformação

De 12 de outubro de 2022 a 23 de abril de 2023

R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia)

Grátis para crianças até 7 anos

Grátis aos sábados

Acesso pelo Portão A

Venda de ingressos pela internet: https://bileto.sympla.com.br/event/68203

Museu da Língua Portuguesa

Praça da Luz s/n – Luz – São Paulo

De terça a domingo, das 9h às 16h30 (permanência até 18h)

