Mulheres são só 10% em reunião de Lula com a base

Dos 42 participantes da reunião entre Lula, ministros, parlamentares e representantes de 15 partidos, nesta quarta-feira, apenas quatro eram mulheres.

A minoria feminina foi composta pelas ministras Marina Silva (Meio Ambiente e Mudança Climática), da Rede, e Luciana Santos (Ciência, Tecnologia e Inovação), presidente do PCdoB, e pelas deputadas federais Gleisi Hoffmann, presidente do PT, e Jandira Feghali, líder do PCdoB na Câmara.

Além de Lula, todos os outros 37 participantes do “café da manhã de trabalho com o Conselho Político da Coalizão” eram homens — e a maioria deles, brancos, o que costumava ser alvo de críticas da oposição ao governo Bolsonaro.

A hegemonia masculina não é um exclusividade da base do petista no Congresso, apesar de os três líderes do governo no Legislativo serem homens.

Nesta semana, o Radar mostrou que apenas um dos 12 (número que aumentou para 13) partidos com representação no Senado tem uma mulher como líder: Tereza Cristina, do PP. Na Câmara, até o momento, o sistema da Casa só registrou homens na liderança dos partidos e federações.

Veja a lista dos participantes da reunião com Lula:

Geraldo Alckmin , vice-presidente da República e ministro de Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços

, vice-presidente da República e ministro de Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços Rui Costa , ministro da Casa Civil

, ministro da Casa Civil Alexandre Padilha , ministro da Secretaria de Relações Institucionais

, ministro da Secretaria de Relações Institucionais Fernando Haddad , ministro da Fazenda

, ministro da Fazenda Márcio Macêdo , ministro da Secretaria-Geral da Presidência

, ministro da Secretaria-Geral da Presidência Paulo Pimenta , ministro da Secretaria de Comunicação Social da Presidência

, ministro da Secretaria de Comunicação Social da Presidência José Guimarães , líder do governo na Câmara dos Deputados

, líder do governo na Câmara dos Deputados Jaques Wagner , líder do governo no Senado

, líder do governo no Senado Randolfe Rodrigues , senador da Rede e líder do governo no Congresso

, senador da Rede e líder do governo no Congresso Fabiano Contarato , líder do PT no Senado

, líder do PT no Senado Zeca Dirceu , líder do PT na Câmara dos Deputados

, líder do PT na Câmara dos Deputados Carlos Siqueira , presidente do PSB

, presidente do PSB Jorge Kajuru , líder do PSB no Senado

, líder do PSB no Senado Felipe Carreras , líder do PSB na Câmara dos Deputados

, líder do PSB na Câmara dos Deputados Baleia Rossi , deputado federal e presidente do MDB

, deputado federal e presidente do MDB Eduardo Braga , líder do MDB no Senado

, líder do MDB no Senado Isnaldo Bulhões Jr ., líder do MDB na Câmara

., líder do MDB na Câmara Renildo Calheiros , deputado federal do PCdoB

, deputado federal do PCdoB Luciano Bivar , deputado federal e presidente do União Brasil

, deputado federal e presidente do União Brasil Efraim Filho , líder do União Brasil no Senado

, líder do União Brasil no Senado Elmar Nascimento , líder do União Brasil na Câmara dos Deputados

, líder do União Brasil na Câmara dos Deputados Otto Alencar , líder do PSD no Senado

, líder do PSD no Senado Antônio Brito , líder do PSD na Câmara dos Deputados

, líder do PSD na Câmara dos Deputados André Figueiredo , líder do PDT na Câmara dos Deputados e presidente do partido

, líder do PDT na Câmara dos Deputados e presidente do partido Cid Gomes , líder do PDT no Senado

, líder do PDT no Senado Guilherme Boulos , líder do PSOL na Câmara dos Deputados

, líder do PSOL na Câmara dos Deputados Ovasco Rezende , presidente do Patriota

, presidente do Patriota Fred Costa , líder do Patriota na Câmara dos Deputados

, líder do Patriota na Câmara dos Deputados Paulinho da Força , presidente do Solidariedade

, presidente do Solidariedade Áureo Ribeiro , líder do Solidariedade na Câmara

, líder do Solidariedade na Câmara Fábio Macedo , líder do Podemos na Câmara dos Deputados

, líder do Podemos na Câmara dos Deputados Luís Tibé , líder do Avante na Câmara dos Deputados e presidente do partido

, líder do Avante na Câmara dos Deputados e presidente do partido Túlio Gadelha , líder da Rede na Câmara dos Deputados

, líder da Rede na Câmara dos Deputados Clodoaldo Magalhães , líder do PV na Câmara dos Deputados

, líder do PV na Câmara dos Deputados José Luiz Penna , presidente do PV

, presidente do PV Roberto Freire , presidente do Cidadania

, presidente do Cidadania Alex Manente, líder do Cidadania na Câmara dos Deputados