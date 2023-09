Múcio acerta venda de dez cargueiros da Embraer para Áustria e Holanda

O ministro da Defesa, José Múcio, acertou, nesta semana, a venda de cinco cargueiros KC-390 da Embraer para a Áustria e cinco para a Holanda. Coisa de 1 bilhão de euros.

As vendas do cargueiro para diferentes países são um ponto positivo do Ministério da Defesa, mas estão em segundo plano nesse momento por causa das crises envolvendo militares na aventura golpista do bolsonarismo.