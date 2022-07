MPF denuncia três por morte de Bruno Pereira e Dom Phillips

Na última quinta, o MPF denunciou à Justiça Federal em Tabatinga (AM) os investigados Amarildo da Costa Oliveira, o “Pelado”, Oseney da Costa de Oliveira, o“Dos Dantos”, e Jefferson da Silva Lima, o “Pelado da Dinha”, pelos assassinatos do indigenista Bruno Pereira e do jornalista inglês Dom Phillips.

Os crimes ocorreram no dia 5 de junho no Vale do Javari (AM). Para os investigadores, o trio deve ser condenado por duplo homicídio qualificado e ocultação de cadáver. A denúncia foi apresentada à , que agora deve decidir se torna os investigados réus.