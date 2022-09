MPF arquiva inquérito contra ministro de Dilma sobre ‘pedaladas fiscais’

O Ministério Público Federal arquivou o inquérito civil contra o ex-ministro da Fazenda Guido Mantega, do governo de Dilma Rousseff. Ele foi investigados sobre irregularidades nas operações de crédito entre Tesouro e o Banco do Brasil, que teriam sido cometidas em 2015. As “pedaladas fiscais” serviram de base para a maioria dos senadores aprovar o impeachment da ex-presidente há seis anos.

“A verdade veio à tona”, disse Dilma Rousseff, também investigada pela Procuradoria da República no Distrito Federal em inquérito civil que buscava identificar os responsáveis pelas “pedaladas fiscais”, considerada pelos investigadores como um ato de improbidade administrativa. “Demorou, mas a Justiça está sendo feita”, acrescentou a ex-presidente.

As chamadas “pedaladas fiscais” são os atrasos de repasses ao BNDES, Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil para cumprir o pagamento de benefícios sociais. Em agosto de 2016, o Senado condenou Dilma à perda do cargo de presidente, por considerar que as “pedaladas fiscais” feriram a Lei de Responsabilidade Fiscal.