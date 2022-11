Mourão diz que Lula quer ‘estuprar’ o orçamento em R$ 200 bilhões

O vice-presidente Hamilton Mourão concedeu na manhã desta quinta entrevista à Rádio Gaúcha. Ele conversou sobre o clima após as eleições em Brasília e falou dos atos de apoiadores de Jair Bolsonaro inconformados com a vitória de Lula. Segundo Mourão, o bloqueio de estradas e o cerceamento do direito de ir e vir não é legítimo.

Para o senador eleito pelo Rio Grande do Sul, “não há motivo” para golpe militar e uma intervenção das Forças Armadas seria ilegal. Apesar disso, ele admite que há uma frustração com “o cidadão que ganhou a eleição, mas ele ganhou a eleição”.

“Agora, ele tem um pepinaço para descascar, não é? Que governar o Brasil, não é uma coisa simples. Já tô vendo aí que tão fazendo um movimento no Congresso para fazer um estupro no orçamento de 200 bilhões de reais, é um problemaço o que o cara tem pela frente”, disse Mourão.

O vice-presidente se refere a reportagem do jornal O Globo, que relata um encontro da equipe de Lula com congressistas para debater o Orçamento de 2023. Quando a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, anunciou Geraldo Alckmin como líder da transição, a deputada admitiu que as contas do próximo ano são a primeira preocupação da equipe responsável pela mudança de governo.

A licença para gastar 200 bilhões de reais a mais no próximo ano seria necessária para manter o pagamento de 600 reais de Auxílio Brasil. No entanto, a verba também seria destinada para reverter os cortes na Farmácia Popular — programa social que teria sido sucateado com objetivo de financiar o Orçamento Secreto.