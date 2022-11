Mourão conta como foi barrado no Alvorada na noite da derrota de Bolsonaro

Senador eleito pelo Rio Grande do Sul, o vice-presidente Hamilton Mourão concedeu há pouco uma entrevista à Rádio Gaúcha e contou como foi barrado por Jair Bolsonaro na noite de domingo no Palácio da Alvorada, residência oficial do presidente, logo depois da confirmação da vitória de Lula no segundo turno das eleições.

“Eu estive no presidente. No domingo à noite eu tentei ir lá no Alvorada logo que saiu o resultado, mas o presidente não quis receber ninguém. Eu entendi isso, mas como vice-presidente foi a primeira medida que eu tomei”, relatou.

“Fui lá, ele pediu para que eu retornasse para casa. Até porque eu moro a 500 metros de distância, não é muito longe”, complementou o general, que reside no Palácio do Jaburu, vizinho ao Alvorada.

No domingo, o Radar acompanhou a apuração do lado de fora da residência oficial do presidente e presenciou a tentativa de visita frustrada de Mourão e outros aliados, que tiveram que dar meia-volta. Do lado de fora do palácio, havia apenas jornalistas e seguranças do GSI. Dentro, as luzes foram apagadas por volta das 22h.