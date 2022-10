Festa em São Paulo contrasta com deserto e silêncio no Alvorada

Enquanto Lula está em festa em São Paulo pela eleição deste domingo, 30, em Brasília, o Palácio do Alvorada está silêncio, sem sinal da presença do presidente Jair Bolsonaro. Do lado de fora da residência oficial, há apenas jornalistas e seguranças. De resto, deserto.

Mais cedo, o comboio do presidente, com a ambulância que sempre o acompanha, saiu do palácio e foi até a Granja do Torto, no início da divulgação da apuração dos votos.

Pouco antes de Lula ser declarado matematicamente eleito, no entanto, um funcionário da Secretaria de Comunicação (Secom) do Ministério das Comunicações informou que Bolsonaro estava no Alvorada, o que não foi confirmado pelo Radar até o momento.