Moro se reúne com Eduardo Leite no Palácio Piratini

Em agenda de presidenciável, o ex-ministro Sergio Moro se reuniu na manhã deste sábado com o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, no Palácio Piratini, em Porto Alegre. O encontro ocorreu uma semana depois de Leite ser derrotado por João Doria nas prévias do PSDB para a disputa pelo Palácio do Planalto em 2022.

Presidente nacional do Podemos, a deputada federal Renata Abreu também participou da reunião. Segundo o partido, a conversa entre os três tratou dos “desafios da construção de um Brasil justo para todos, por meio do combate às desigualdades sociais e da recuperação da economia, com a geração de emprego e renda para os brasileiros”.

A realização do encontro foi revelada pelo Radar terça-feira passada. Moro e Renata foram a Porto Alegre para participar da Convenção Estadual do Podemos no Rio Grande do Sul, quando o partido deve filiar nomes como o deputado federal Maurício Dziedricki. Os senadores Lasier Martins (RS), Alvaro Dias (PR) e Oriovisto Guimarães (PR) também participam do evento.

Nesta sexta, Eduardo Leite disse ao Radar que vai continuar no debate nacional. “Não deixarei de contribuir com o país. É o que me realiza. Há muitos caminhos tanto no setor publico quanto no privado”.

Em abril, o Radar revelou que Leite foi convidado a filiar ao Podemos caso ficasse sem espaço entre os tucanos — o que parece ser o caso, diante da cisão na legenda com a vitória do governador de São Paulo.

Recentemente, durante um debate das prévias do PSDB no dia 19 de novembro, o gaúcho admitiu a possibilidade de “construir convergência” com Moro nas eleições do ano que vem, para impedir um segundo turno entre Lula e Bolsonaro.