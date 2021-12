‘Não deixarei de contribuir com o país’, diz Eduardo Leite sobre o futuro

Depois de perder as prévias do PSDB para João Doria, o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, não tem pressa para decidir o que fará no futuro. “Quero deixar a poeira baixar. Sem preocupação com o futuro imediato”, diz.

Leite avisa, no entanto, que vai continuar no debate nacional. “Não deixarei de contribuir com o país. É o que me realiza. Há muitos caminhos tanto no setor publico quanto no privado.”