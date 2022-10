Moro recebeu R$ 318 mil em doações depois de ser eleito

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Lucas Vettorazzo e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Atualizado em 20 out 2022, 15h35 - Publicado em 20 out 2022, 13h30

Depois de ser eleito, o ex-juiz Sergio Moro recebeu 318.000 reais em dez doações feitas à sua campanha. A mais recente delas foi do empresário Salim Mattar, ex-secretário de Paulo Guedes, que desembolsou 100.000 reais no último dia 13. Três dias depois, o ex-ministro da Justiça acompanhou e assessorou o presidente Jair Bolsonaro no debate da Band.

O curioso é que a campanha de Moro já havia recebido cerca de 4,6 milhões de reais — 146.000 a mais que o teto de limite de gastos para a disputa a uma vaga no Senado.

Até o momento, o ex-ministro declarou ter contratado aproximadamente 3,6 milhões de reais em despesas.

A assessoria do senador eleito diz que o excedente se refere aos gastos com jurídico e contabilidade, que não são considerados pela Justiça Eleitoral para o limite da campanha.

Informou ainda que as despesas realizadas após o prazo da prestação de contas parcial “somente devem ser informadas na prestação de contas final, o que será feito a tempo e modo definidos pelo TSE”.