Moro quer ouvir secretário e diretores do MJ sobre fugas em penitenciária

Integrante da Comissão de Segurança Pública do Senado, o senador Sergio Moro (União Brasil-PR) protocolou nesta quinta um requerimento para realizar uma audiência no colegiado com o objetivo esclarecer as fragilidades que corroboraram para a fuga de dois criminosos da penitenciária federal de segurança máxima em Mossoró (RN), ocorrida nesta quarta.

O parlamentar quer ouvir o secretário nacional de Política Penal, André Garcia, o diretor do Sistema Penitenciário Federal, Marcelo Stona, e o diretor de Inteligência Penitenciária, Sandro Barradas, em uma reunião reservada, fechada ao público — para preservar a segurança das informações, já que se trata de tema sensível.

Moro destaca que a inédita fugo de presos em em um presídio federal gera preocupações, já que as unidades têm sido um instrumento fundamental na política de isolamento das lideranças criminosas.

O presidente da comissão, senador Sérgio Petecão (PSD-AC), pode analisar o requerimento e colocá-lo em votação na próxima reunião, que ainda não tem data marcada.