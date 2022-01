‘Moro encheu o bolso de dólar e agora é investigado’, diz Ciro

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Ciro Gomes (PDT) concedeu no fim da manhã desta segunda-feira uma entrevista a José Luiz Datena. Ele repetiu o roteiro de ataques a Lula e Jair Bolsonaro, mas foi contra Sergio Moro (Podemos) que ele disparou o golpe mais duro.

O presidenciável disse que seu concorrente nas próximas eleições se beneficiou financeiramente dos julgamentos que conduziu no tempo em que era o juiz federal responsável pela Operação Lava Jato, em Curitiba.

Ciro lembrou que Moro julgou processos contra a Odebrecht e mais tarde, já como ex-juiz, foi trabalhar para a banca de direito americana que passou a administrar a massa falida da construtora brasileira, que ficou insolvente em razão justamente dos desdobramentos do esquema de corrupção em que ela estava envolvida.

Ciro insinuou que Moro ajudou a quebrar a empresa propositalmente para depois trabalhar com quem administrou o processo falimentar da companhia. Ele cobrou que o ex-juiz divulgue o quanto ganhou do escritório americano Alvarez & Marsal e mencionou a investigação em curso no TCU sobre o caso.

“Moro encheu o bolso de dólar e agora está sendo investigado e não diz o quanto ganhou. Por que ele não diz? Por que ele não explica que foi trabalhar para uma multinacional americana, cuja a sede é em Nova Iorque, e ele foi trabalhar em Washington?”, disse Ciro.