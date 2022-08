Moro diz que condenação de Deltan no TCU é ‘abuso que não pode prevalecer’

Sergio Moro foi às redes se solidarizar com Deltan Dallagnol e Rodrigo Janot contra a decisão do TCU que aplicou uma multa de 200.000 reais para cada por danos ao erário com o mal uso de diárias e passagens aéreas durante as investigações da operação Lava-Jato.

Dallagnol, que foi o coordenador da operação no MPF mas que não é mais servidor do órgão, o ex-PGR Rodrigo Janot e mais um procurador da República foram condenados pelo tribunal administrativo nesta terça-feira a ressarcirem os cofres públicos. Cabe recurso, mas Moro, que foi o juiz federal responsável pela operação, sugeriu que os condenados buscassem a justiça comum para reverter as decisões.

“Minha solidariedade ao Deltan Dallagnol e ao Rodrigo Janot contra a decisão absurda do TCU no caso das diárias. Recorram e judicializem. O abuso não pode prevalecer. A Lava Jato recuperou 6 bilhões de reais para a Petrobras. Questionar diárias pagas legalmente e com causa é uma piada”, disse Moro.