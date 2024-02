Moraes marca audiências de custódia de presos na operação contra golpistas

O ministro Alexandre de Moraes, do STF, designou há pouco a realização das audiências de custódia dos quatro presos na operação deflagrada pela PF nesta quinta contra o ex-presidente Jair Bolsonaro e aliados por tentativa de golpe de Estado. Todas ocorrerão na tarde desta sexta, por videoconferência.

A audiência do ex-assessor para assuntos internacionais da Presidência Filipe Garcia Martins Pereira foi marcada para as 14h, na Superintendência da Polícia Federal no Paraná.

Já a do coronel do Exército Marcelo Costa Câmara, ex-assessor de Bolsonaro no Planalto apontado como integrante do núcleo de “inteligência paralela” da organização criminosa, ocorrerá às 14h20, no Batalhão da Guarda Presidencial, em Brasília.

Outro alvo de mandado de prisão preventiva, o major do Exército Rafael Martins de Oliveira será ouvido pela Justiça às 14h40, no Comando da Artilharia Divisionária da Divisão do Exército.

Por último, o presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, preso em flagrante durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão contra ele por conta de uma arma ilegal, terá sua audiência de custódia na Superintendência Regional da PF no Distrito Federal, às 15h.