Moraes determina apuração de supostos crimes de Marcos do Val

O ministro Alexandre de Moraes, do STF, quer saber o que condiz com a realidade nas quatro diferentes versões contadas pelo senador Marcos do Val sobre o convite para gravar o juiz, conforme revelado em reportagem de VEJA. Moraes determina, no despacho publicado nesta sexta, a apuração das declarações.

“O Senador Marcos Do Val apresentou, à Polícia Federal, uma quarta versão dos fatos por ele divulgados, todas entre si antagônicas, de modo que se verifica a pertinência e necessidade de diligências para o seu completo esclarecimento”, diz o documento.

O parlamentar pode responder por falso testemunho, denunciação caluniosa e coação no curso do processo. Além disso, a intenção golpista revelada por Do Val, pode configurar os crimes de golpe de Estado e abolição violenta do Estado Democrático de Direito.

Moraes solicitou uma cópia do depoimento do senador à PF, da live que Do Val fez na madrugada de quinta-feira, e das íntegras das entrevistas concedidas a veículos de imprensa.

Leia a íntegra do documento:

