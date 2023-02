Senador Marcos do Val promete nas redes sociais renunciar ao cargo

O senador Marcos Do Val (Podemos-ES) disse nesta quinta que vai apresentar seu “pedido de afastamento” do Senado. O anúncio ocorreu em publicação no Instagram, após live em que disse que iria “lavar roupa suja” com integrantes do MBL durante a madrugada.

Do Val se mostrou incomodado com uma mensagem encaminhada pelo deputado Kim Kataguiri (União-SP) em que é chamado de traidor por ter cumprimentado Rodrigo Pacheco (PSD-MG) após a vitória para Presidência da Casa. O senador tirou satisfações, ao vivo no Instagram, com o deputado estadual cassado, Arthur Do Val (União-SP), conhecido como Mamãe Falei.

Na live, Marcos Do Val disse que Jair Bolsonaro teria o coagido para um golpe de Estado.

“Eu ficava p*** quando me chamavam de bolsonarista. Vocês me esperem que vou soltar uma bomba. Sexta-feira vai sair na Veja a tentativa de Bolsonaro de me coagir para que eu pudesse dar um golpe de estado junto com ele, só para vocês terem ideia. E é lógico que eu denunciei”, disse o senador.

Em seguida, o senador anunciou na rede social que sairia “definitivamente da política”. Ele também afirmou que, nos próximos dias, pedirá o afastamento no Senado.