Moraes dá 24 horas para Bolsonaro entregar passaporte

O ministro Alexandre de Moraes determinou que o ex-presidente Jair Bolsonaro entregue seu passaporte em até 24 horas e aplicou medidas restritivas contra ele — proibição de se comunicar com outros investigados e de deixar o país –, ao autorizar a operação da PF deflagrada na manhã desta quinta-feira.

A ação apura uma organização criminosa que atuou na tentativa de golpe de Estado e abolição do Estado Democrático de Direito, para obter vantagem de natureza política com a manutenção do então presidente da República no poder.

O presidente do PL, Valdemar Costa Neto, é alvo de buscas, que também ocorrem na sede do partido, em Brasília. Ex-assessor do Palácio do Planalto, o coronel Marcelo Câmara foi preso na capital federal. Outro auxiliar de Bolsonaro, Tércio Arnaud, teve o celular apreendido. Ao todo, são mais de 20 alvos.

Segundo a PF, estão sendo cumpridos quatro mandados de prisão preventiva, 33 mandados de busca e apreensão e 48 medidas cautelares, que incluem a proibição de manter contato com os demais investigados, proibição de se ausentarem do país, com entrega dos passaportes no prazo de 24 horas e suspensão do exercício de funções públicas.