Ministro do TCU tira licença médica após fala golpista

O ministro Augusto Nardes, do TCU, entrou de licença médica nesta terça-feira, pelo período de cinco dias, mas não informou o motivo do afastamento.

Coincidência ou não, Nardes tirou a licença após a divulgação de um áudio no qual disse ter informações sobre “um movimento muito forte nas casernas”, em referência às Forças Armadas, e previu para as próximas horas, dias ou, no máximo, semanas um “desenlace bastante forte na nação”, um “conflito social” com consequências imprevisíveis.

Ouça o áudio:

O contexto da fala golpista do integrante do Tribunal de Consta da União sobre o “pior momento que a nação vai viver, mas [que] talvez seja importante para poder recuperar” é a derrota do presidente Jair Bolsonaro nas urnas para Lula — que foi o responsável pela sua nomeação para o tribunal, em 2005, quando Nardes era deputado federal pelo PP, pelo Rio Grande do Sul.

Em “nota de esclarecimento” enviada nesta segunda, o ministro afirmou que “lamenta profundamente a interpretação que foi dada sobre um áudio despretensioso gravado apressadamente e dirigido a um grupo de amigos”.

“Para que não pairem dúvidas, [o ministro] esclarece que repudia peremptoriamente manifestações de natureza antidemocrática e golpistas, e reitera sua defesa da legalidade e das Instituições republicanas”, diz o texto enviado pelo TCU.