Ministro do TCU lidera gastos na Câmara um mês após renunciar ao mandato

Um mês depois de renunciar ao mandato de deputado federal para assumir uma cadeira no TCU, Jhonatan de Jesus ainda é o líder em gastos com a cota parlamentar na Câmara em 2023.

Em pouco mais de um mês na atual legislatura, antes de virar ministro do Tribunal de Contas da União, o ex-deputado do Republicanos de Roraima gastou 78.704,28 reais para custear as despesas do mandato. Foram 64.000 reais com divulgação da atividade parlamentar, 10.700 reais com passagens aéreas e 4.000 com aluguel de veículos.

Os deputados de Roraima têm direito a 51.406 reais por mês para a cota — o valor muda de acordo com cada unidade da Federação porque leva em conta o preço das passagens aéreas até Brasília. O do estado é o mais alto.

Jhonatan de Jesus renunciou ao cargo de deputado no dia 7 de março e foi empossado no TCU oito dias depois. A atual legislatura começou no dia 1º de fevereiro.

Até o momento, gasto de todos os deputados com a cota parlamentar soma pouco mais de 13 milhões de reais.

Veja os dez deputados que mais gastaram em 2023 até o momento:

Jhonatan de Jesus (Republicanos-RR) – 78.704,28 reais

(Republicanos-RR) – 78.704,28 reais Wilson Santiago (Republicanos-PB) – 78.542,10 reais

(Republicanos-PB) – 78.542,10 reais João Maia (PL-RN) – 76.809,02 reais

(PL-RN) – 76.809,02 reais Covatti Filho (PP-RS) – 66.547,19 reais

(PP-RS) – 66.547,19 reais Idilvan Alencar (PDT-CE) – 64.326,58 reais

(PDT-CE) – 64.326,58 reais Vander Loubet (PT-MS) – 64.245,71 reais

(PT-MS) – 64.245,71 reais Ivoneide Caetano (PT-BA) – 63.203,67 reais

(PT-BA) – 63.203,67 reais Enio Verri (PT-PR) – 61.124,93 reais

(PT-PR) – 61.124,93 reais Júlio Cesar (PSD-PI) – 60.411,01 reais

(PSD-PI) – 60.411,01 reais Zé Vitor (PL-MG) – 58.346,16 reais

